La formazione ufficiale della Fiorentina: Kean recuperato, ma solo per la panchina. Torna alto Parisi. Nicola sfoggia l'attacco 'di peso'

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina, gara valevole per la 29sima giornata di Serie A, nonché ultima partita del turno.

Le scelte di Vanoli

Mister Vanoli recupera Kean, ma non lo rischia dal 1': al centro dell'attacco ci torna quindi Piccoli, supportato da Parisi a destra e Gudmundsson a sinistra. De Gea confermato in porta, i due centrali sono Pongracic e Ranieri: con Parisi tornato offensivo ci va Gosens sull'out di sinistra, mentre a destra si piazza Dodo. Fagioli regista senza troppe sorprese, ai suoi lati completano l'undici Brescianini e Mandragora.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

Cremonese (3-5-2): Audero; Folino, Ceccherini, Luperto; Floriani, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola