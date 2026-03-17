M. Orlando: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere la Conference League, per rendere meravigliosa una stagione maledetta”

A Toscana TV ha parlato l’ex calciatore viola Massimo Orlando, che ha posto l’accento sulla Conference League, prossimo impegno della Fiorentina, dopo la vittoria di Cremona, sottolineando l’importante di puntare all’obiettivo europeo.

‘Ora consolidare la classifica, poi…’

“La Fiorentina ha fatto un grande passo verso la salvezza, segnando anche dei gol belli a Cremona, benché contro quella che al momento è la peggior squadra della Serie A, che ha fatto 4 punti in 19 partite. La Fiorentina ora deve consolidare la classifica, salvarsi è il primo obiettivo, ma Vanoli ha fatto una rimonta clamorosa appena ha trovato l’assetto alla squadra, che ha trovato solidità. Consideriamo che anche il Lecce ha un calendario molto difficile nelle prossime gare. Adesso però l’obiettivo deve essere la Conference League, che qualcuno diceva di lasciare andare, ma non deve essere assolutamente così, anzi!”.

‘Una stagione maledetta che…’

“Il Crystal Palace ha fatto un pessimo mercato in inverno ed è crollato, ha perso calciatori importanti ed ha tanti infortuni. All’andata ha fatto 0-0 con l’AEK Larnaca e deve andare a vincere a Cipro, farà fatica al ritorno. Squadre pericolose? AEK Atene e Strasburgo. Se la Fiorentina passa, poi ci sarebbero solo 5 partite nella competizione. Penso che nella testa di tutti ci sia l’idea della stagione maledetta che poi diventa meravigliosa e proseguire in coppa porterebbe entusiasmo”.