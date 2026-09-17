Krol: "A Firenze non è mai semplice per il Napoli. Con Pellegrino e Beto la Fiorentina non avrà problemi. Il cambio in panchina..."

Questo pomeriggio il difensore della Nazionale olandese e del Napoli Rud Krol ha rilasciato un'intervista al Pentasport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Dopo la vittoria contro il Bologno pensavo avesse trovato maggior confidenza rispetto alle sconfitte precedenti. A Firenze contro la Fiorentina sono sempre state partite molto complicate per il Napoli: non è mai stato facile. I viola poi oltretutto hanno cambiato da poco tempo, che giocherà la sua prima al Franchi proprio domenica. Non sarà affatto semplice”.

“La Fiorentina può far male al Napoli”

Ha anche aggiunto: “La Fiorentina ha le caratteristiche ed i valori per far male al Napoli. Anche se i viola hanno perso un giocatore come Kean in attacco, restano comunque una buona squadra. Non so chi prenderà il suo posto tra Beto e Pellegrino, ma con questi due non è affatto messa male. Il Napoli deve vincere per forza, se non dovesse farlo si allontanerebbe dalle zone alte della classifica”.

“Se prendi 11 gol in 4 partite qualcosa non torna”

Ha parlato anche della difesa: “11 gol in 4 partite sono tanti per una squadra, ma anche il Napoli ne ha presi tanti: la cosa vale per entrambe le squadre. Spesso le reti vengono da errori personali, non ho visto partite della Fiorentina è non posso dire la stessa cosa dei viola. Se hai però incassato undici gol qualcosa di sbagliato ci deve essere, ma chiaramente le cose riguardano anche gli altri reparti e non solo quello difensivo”.

“Un cambio in panchina può portare sempre effetti positivi”

Ha poi parlato del cambio in panchina: “Il cambio può sempre essere positivo. Le cose sicuramente cambiano, sia a livello di programmazione che di abitudini, quella che resta è la qualità dei giocatori. E la Fiorentina da questo punto è messa molto bene”