L'ex Fiorentina Lele Adani ha parlato a “Che tempo che fa” del suo passato a Firenze e del retroscena con il trofeo della Coppa Italia vinto nel 2001, diventato protagonista di una “cosa a tre” nella serata post vittoria.

Il racconto di Adani

"Ho redarguito la coppa durante la cena. Erano altri tempi. Sono cose che hanno fatto tutti, eh, magari non con la Coppa Italia. Ho preso la coppa, l'ho trasformata in un santuario. Ho dormito con la coppa e un'amica"

Il video

In studio anche un sacerdote, che si è simpaticamente prestato a qualche battuta sul curioso episodio.