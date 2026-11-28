Fu l'attuale, e già allora, ct dell'Italia Roberto Mancini a lanciare Nicolò Zaniolo tra i grandi, ancor prima che esordisse in Serie A: la prima chiamata dell'ex Primavera (e poi prima squadra in seguito) viola in Nazionale avvenne a secco di minutaggio in massima serie. E sarà proprio lui il pericolo principale domani per la Fiorentina, impegnata a Udine, con il classe '99 da riferimento offensivo principale dei friulani.

Una star (in teoria)

La sua stima Mancini l'ha ribadita parlando al Corriere dello Sport: “Penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando l'ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualità fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italiano”.