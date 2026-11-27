Francesco ‘Bibi’ Velluzzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno presentando la sfida tra Udinese e Fiorentina.

Sull'Udinese

“L'Udinese veniva da partite imbarazzanti, ma anche sfortunate: il disastro col Lecce ha fatto saltare il banco e ora, delle 26 partite rimanenti, per salvarsi servono dieci vittorie. Sicuramente dopo la partita con la Lazio alla terza giornata è cambiato qualcosa, a un certo punto è quasi finita la benzina, con Runjaic si era spenta la luce: si erano ormai fratturati dei rapporti nella rosa, anche con Zaniolo, che comunque non è un ragazzo facile ma che a Udine si trova bene, lo vedo rigenerato”.

Su Zaniolo

“La società ci ha puntato e ci ha creduto, speriamo possa ripartire, soprattutto per lui: vederlo andar via dalla Nazionale è stato un dispiacere, e per giunta per questioni psicologiche, non è riuscito a viversela in maniera sana. Speriamo che ritrovi la serenità mentale vista quest'anno”.