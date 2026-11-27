In un'Udinese in lenta risalita, soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Paolo Zanetti, si sta riprendendo un ruolo da protagonista Nicolò Zaniolo (autore del gol del pareggio domenica scorsa a Bologna). Dell'ex giocatore della Fiorentina e non solo ha parlato il tecnico dei friulani in conferenza stampa, a pochi giorni dal match contro i viola. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb.com.

Testa al presente

"Non mi sembra giusto parlare del passato, da quando sono arrivato io ho i miei parametri e ho avuto modo di valutare la squadra sotto ogni punto di vista. Ho uno staff fisico gigantesco, ho un head performance molto bravo e stiamo cercando di trovare una quadra e una motivazione. Ma a me non interessa, sono qui per trovare delle soluzioni perché questa squadra ha margini di miglioramenti dal punto di vista fisico. Un elemento che va di pari passo con quello mentale. Ho già visto dei miglioramenti, sono più nervoso per gli infortuni, perché mi toglie continuità e competizione in settimana per conquistarsi la maglia da titolare. Serve un po' di tempo ma vedo margine per crescere".

Zaniolo, Okoye e Lovric

"Sono contento per loro, alla fine il mio compito è riportarli al loro livello. Questi sono dei giocatori che hanno avuto delle situazioni particolari, ma ce ne sono altri in rosa che hanno bisogno di crescere. I ragazzi non sono dei robot ma degli essere umani con delle problematiche in campo e fuori. Bisogna aver voglia di perderci del tempo con chi se lo merita e con chi vuole migliorare. Questi tre giocatori mi hanno dimostrato questo e io ho dato tutto me stesso. La cosa importante è che hanno risposto subito. Su Lovric non avevo dubbi, perché lo conoscevo e sapevo cosa potesse darmi. Zaniolo deve continuare a divertirsi a giocare a pallone, che è la cosa che gli riesce meglio. Okoye è un grande portiere e deve tornare a essere uno dei punti di forza di questa squadra".