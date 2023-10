L'ex calciatore croato e ora allenatore, Igor Pamic, è stato chiamato a commentare le vicende della nazionale del suo paese che è uscita con due sconfitte in due gare da questa tornata di partite.

Pamic, su Net.hr, non ha risparmiato critiche al selezionatore, Zlatko Dalic, e all'attaccante della Fiorentina, Josip Brekalo: “Non so cosa ci sia nella testa del CT - ha detto -ma sarebbe bello se si calmasse un po'. Musa e Brekalo non sarebbero dovuti partire titolari né contro la Turchia né contro il Galles, soprattutto a Cardiff dopo la loro precedente tragica prestazione”.

Poi ha aggiunto: "Non so perché abbia chiamato Brekalo, probabilmente per forza di cose, Ma questo tipo di Brekalo non può aiutare la Croazia in nessun segmento, e si è visto. È lì che Dalić ha commesso un errore, possiamo commentare quell'errore perché è concreto e cruciale".