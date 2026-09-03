Svolta nel mondo arbitrale: Abisso vince il ricorso e sarà subito reintegrato

Da oggi l’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo sarà ufficialmente reintegrato. Come riportato nel pomeriggio da ANSA, il Tribunale federale nazionale ha infatti accolto il ricorso del direttore di gara dichiarando "l'illegittimità della delibera dell'Aia dello scorso 1° luglio" che disponeva la dismissione dell'arbitro. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici Aia per limiti di permanenza nel ruolo. Da oggi invece tornerà immediatamente a disposizione di Orsato.

Dopo una lunga battaglia in tribunale Abisso la spunta: sarà ufficialmente reintegrato

Una decisione che riapre già da subito le porte del massimo livello arbitrale per Abisso, consentendogli di essere nuovamente inserito nell’organico per la stagione 2026-27. Il provvedimento del giudice sportivo federale riguarda in particolare il criterio dei limiti di permanenza nel ruolo, ritenuto non sufficiente a giustificare l’estromissione del fischietto siciliano. Abisso aveva ottenuto un primo successo già sul piano cautelare lo scorso 5 agosto.

Il fischietto di Palermo aveva già ricevuto un permesso speciale

In quell’occasione il palermitano era stato ammesso in sovrannumero agli organici e aveva potuto partecipare regolarmente al raduno arbitrale di Cascia, mantenendo così aperta la possibilità di tornare in campo. Ora arriva anche il pronunciamento definitivo del Tribunale Federale Nazionale, che rafforza ulteriormente la sua posizione. L’arbitro potrà dunque come detto essere ufficialmente reintegrato nell’organico di Serie A e B e tornare a disposizione per la direzione delle partite.