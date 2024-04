Nel cercare di analizzare il confronto tra Fiorentina e Atalanta, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul proprio giornale ha messo a paragone la società viola e quella nerazzurra, facendo risaltare il fatto come abbiano seguito due modelli di crescita diversi.

“Atalanta cresciuta grazie alla competenza di chi la gestisce”

“Molti a Firenze indicano l’Atalanta come il modello da seguire per tornare ai livelli dei migliori anni di Della Valle - ha scritto Polverosi - In realtà la linea dei due club è profondamente diversa. Il club di Percassi è cresciuto attraverso il calcio, materia ben conosciuta dal presidente all’ex diesse Sartori e all’allenatore Gasperini...L’evoluzione è avvenuta grazie alla competenza di chi gestisce l’Atalanta, comprando bene e vendendo meglio, giocando bene e facendo risultati”.

“I mattoni davanti ai piedi raffinati”

Dall'altra parte “la Fiorentina cresce invece attraverso le sue strutture, ha posto le basi per il proprio futuro col Viola Park, a detta di tutti un centro sportivo a livello mondiale. I mattoni prima dei piedi raffinati”.