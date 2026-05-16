I problemi di Gudmundsson. L'islandese respira aria...di panchina!
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non è stata una settimana in cui Albert Gudmundsson ha potuto prepararsi al meglio per la sfida contro la Juventus.
Un malanno di stagione ha impedito all'attaccante della Fiorentina di essere con i compagni per tutti gli allenamenti della squadra, ma è stato comunque convocato per la trasferta dei viola in terra piemontese.
Solomon titolare
Convocazione sì ma vederlo titolare sarà molto, molto difficile, per non dire impossibile. Vanoli sembra essere intenzionato a far partire Parisi e Solomon sugli esterni, dietro al centravanti Piccoli.
Panchina iniziale
Quindi dovrebbe essere panchina iniziale per l'islandese che ha giocato solo gli ultimissimi minuti anche nel precedente match contro il Genoa.
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