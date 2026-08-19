Per un celebre videogioco calcistico De Gea è il più forte della Fiorentina... e il quinto miglior portiere in Serie A

Come ogni anno i videogiocatori appassionati di calcio non vedono l'ora che esca il gioco più atteso, il celeberrimo FC (ex Fifa) che quest'anno ovviamente propone la sua edizione 27 dedicata alla stagione che sta per cominciare. In attesa dell'uscita del gioco, fissata per il 25 settembre, EA Sports ha svelato i ventisette (non a caso) calciatori più forti della Serie A secondo gli overall, ovvero i valori assegnati dal team di sviluppo.

De Gea il più forte della Fiorentina

Ebbene in questa speciale classifica la Fiorentina rientra di un soffio grazie a De Gea che, con un valore totale di 83, è il giocatore più forte nella rosa viola e appunto tra i migliori ventisette della Serie A. Tra i portieri sono stati valutati di più Falcone (84), Svilar (85), Carnesecchi (86) e Maignan (87). Per scoprire i valori degli altri calciatori della Fiorentina i tifosi viola non possono far altro che attendere l'uscita del gioco.