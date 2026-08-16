Chi l'ha riconosciuto? Un raccattapalle speciale dietro la porta di De Gea contro il Benevento - VIDEO

Chi l'ha riconosciuto? Dietro alla porta di De Gea c'era un raccattapalle speciale per l'esordio stagionale della Fiorentina al Franchi contro il Benevento in Coppa Italia.

Tifoso speciale a bordo campo

Maglia viola e pettorina azzurra per Alvaro Valero, figlio del grande ex Fiorentina Borja, che venerdì sera ha seguito da vicino la vittoria della squadra gigliata per 4-1 contro i giallorossi. Nel post partita, poi, papà Borja ha parlato di lui e della sua esperienza con la maglia viola.

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