Chi l'ha riconosciuto? Un raccattapalle speciale dietro la porta di De Gea contro il Benevento - VIDEO
Borja Valero
Chi l'ha riconosciuto? Dietro alla porta di De Gea c'era un raccattapalle speciale per l'esordio stagionale della Fiorentina al Franchi contro il Benevento in Coppa Italia.
Tifoso speciale a bordo campo
Maglia viola e pettorina azzurra per Alvaro Valero, figlio del grande ex Fiorentina Borja, che venerdì sera ha seguito da vicino la vittoria della squadra gigliata per 4-1 contro i giallorossi. Nel post partita, poi, papà Borja ha parlato di lui e della sua esperienza con la maglia viola.
Il video
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