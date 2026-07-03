Batistuta: "Mi sono un po' staccato dalla Fiorentina. Firenze cambiata? Non fatemi fare filosofia..."
La leggenda della Fiorentina e della Nazionale albiceleste Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il "Re Leone" ha parlato anche della Fiorentina e del suo rapporto con la squadra viola.
A Firenze per il Centenario
"La seguo ma mi sono staccato un po' dalla Fiorentina. So che hanno preso Fabio Grosso e so che negli ultimi anni ha fatto bene. Tornerò a Firenze per la festa dei 100 anni della società, più avanti in estate".
Città cambiata
“Firenze è cambiata? Non fatemi fare filosofia, devo andare..”
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