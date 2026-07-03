Batistuta: "Mi sono un po' staccato dalla Fiorentina. Firenze cambiata? Non fatemi fare filosofia..."

La leggenda della Fiorentina e della Nazionale albiceleste Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il "Re Leone" ha parlato anche della Fiorentina e del suo rapporto con la squadra viola.

A Firenze per il Centenario

"La seguo ma mi sono staccato un po' dalla Fiorentina. So che hanno preso Fabio Grosso e so che negli ultimi anni ha fatto bene. Tornerò a Firenze per la festa dei 100 anni della società, più avanti in estate".

Città cambiata

“Firenze è cambiata? Non fatemi fare filosofia, devo andare..”