A Het Nieuwsblad, dopo Genk-Fiorentina, ha parlato l'allenatore della quadra belga Wouter Vrancken: "Se c'è una squadra che meritava di vincere, eravamo noi, credo. Alla fine, le cose positive prevalgono, perché ci prendiamo un punto. Avrei firmato per un pareggio contro la Fiorentina. A fine primo tempo non ero così sicuro di firmare, ma alla fine va bene così".

E ancora: “La Fiorentina ha giocato come ci aspettavamo, con tanta energia. Penso che siano un'ottima squadra. Rimangono i grandi favoriti per la vittoria del girone per me, ma penso che siamo stati in grado di essere al loro pari oggi. Volevamo vincere entrambi, è stata una bella partita. Le due squadre volevano entrambe vincere e creare occasioni, è stata una bella partita. La Fiorentina non si è certo indebolita rispetto alla scorsa stagione, e poi ha giocato la finale di Conference League”.