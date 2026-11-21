Continua a volare il Modena di Daniele Galloppa, che coglie la terza vittoria consecutiva battendo la Juve Stabia per 2-0 e confermandosi seconda forza del campionato cadetto dopo il Palermo.

Il Modena vince e convince

Al termine del match, il tecnico ex Fiorentina ha voluto lodare i suoi giocatori:

“È stata una partita difficile, il primo tempo è stato un po’ più di studio per merito anche dell’avversario, poi credo che il secondo tempo sia stato a senso unico e i ragazzi sono stati meravigliosi. Si meritano questo e sono contento anche perché chi è entrato ci ha dato grandissimo sostegno”.

Un salto di categoria non accusato

Mercoledì il Modena torna in campo per il turno infrasettimanale a Pisa, con Galloppa desideroso di continuare la propria marcia: l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina sembra proprio non aver sentito il salto di categoria tra Primavera e Serie B.