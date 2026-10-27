Con Galloppa alla guida il Modena vola: e tra i protagonisti c'è anche un altro ex viola
Continua l'ottimo momento di forma del Modena in Serie B, coi canarini gialloblu che volano al terzo posto in classifica nel segno di due ex viola.
Galloppa conquista tutti
Gran parte del merito va sicuramente a Daniele Galloppa: alla sua prima panchina tra i professionisti, l'ex tecnico della Fiorentina Primavera sta riscuotendo grande successo per l'apprezzabilità del gioco espresso dal Modena e una continuità di risultati sorprendente, frutto 16 punti raccolti nelle prime otto partite
È tornato il Gallo Belotti
Tra gli elementi chiave di questo avvio di stagione spicca senza dubbio anche Andrea Belotti. L'ex centravanti della Fiorentina sembra star vivendo una seconda giovinezza sotto la gestione di Galloppa: il "Gallo" è diventato il punto di riferimento dell'attacco gialloblù, siglando già cinque gol in appena cinque partite.