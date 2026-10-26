Fiorentina, menomale che ci sono le giovanili! Under 15 e Under 17 vincono i rispettivi derby e volano in classifica

In un weekend grigio per la prima squadra (tanto per cambiare, ndr), il settore giovanile della Fiorentina ha ottenuto risultati molto positivi, come testimoniato dalle vittorie dell'Under 15 e dell'Under 17 viola nei rispettivi derby toscani.

L'Under 15 sbanca Monteboro

L'Under 15 la spunta in derby toscano accesissimo giocato contro l'Empoli: la gara, molto nervosa, si è sbloccata al 66' grazie alla rete di Canu. Nei minuti finali i ragazzi viola hanno dovuto stringere i denti anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione del capitano Piu, ma sono riusciti a difendere con caparbietà un 1-0 fondamentale per la classifica.

Che manita dell'Under 17!

Una vera e propria prova di forza, invece, per i ragazzi dell'Under 17, che al Viola Park hanno travolto i pari età dell'Arezzo con un netto 5-1. Sesta vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Cristiani, con la Fiorentina al secondo posto nel girone.