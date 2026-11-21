Galloppa continua a stupire: terza vittoria consecutiva e secondo posto in solitaria. La sua squadra vola
Continua a volare il Modena di Daniele Galloppa, che coglie la terza vittoria consecutiva battendo la Juve Stabia per 2-0 e confermandosi seconda forza del campionato cadetto dopo il Palermo.
Il Modena vince e convince
Al termine del match, il tecnico ex Fiorentina ha voluto lodare i suoi giocatori:
“È stata una partita difficile, il primo tempo è stato un po’ più di studio per merito anche dell’avversario, poi credo che il secondo tempo sia stato a senso unico e i ragazzi sono stati meravigliosi. Si meritano questo e sono contento anche perché chi è entrato ci ha dato grandissimo sostegno”.
Un salto di categoria non accusato
Mercoledì il Modena torna in campo per il turno infrasettimanale a Pisa, con Galloppa desideroso di continuare la propria marcia: l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina sembra proprio non aver sentito il salto di categoria tra Primavera e Serie B.