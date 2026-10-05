Nessuna offerta o richiesta di valutazione della Fiorentina per Tiago Gabriel. Il Lecce non fa sconti: la situazione

Nelle ultime settimane, in casa Fiorentina, si è parlato dell'interesse della società viola per Tiago Gabriel, difensore classe 2004 di proprietà del Lecce.

La situazione su Tiago Gabriel

Il portale vicino alla squadra giallorossa, PianetaLecce, ha fatto il punto sull'interesse della Fiorentina per il giocatore portoghese. Secondo il sito al momento non sono arrivate offerte per Tiago Gabriel e il club viola non ha chiesto al Lecce una valutazione del cartellino.

La valutazione del Lecce

Non ci sono quindi, allo stato attuale, elementi per parlare di una trattativa tra le due società. Il Lecce valuta Tiago Gabriel tra 25 e 30 milioni, considerandolo uno degli asset più importanti della società, visto anche il suo contratto in essere fino al 30 giugno 2030 con il club pugliese.