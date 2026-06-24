Il primo colpo del Verona per la Serie B è un calciatore che la Fiorentina aveva scoperto... sette anni fa

Primo acquisto per l'Hellas Verona, pronto a cimentarsi nel campionato di Serie B dopo la retrocessione degli scorsi mesi. Un calciatore su cui, in passato, anche la Fiorentina aveva messo gli occhi.

L'interesse della Fiorentina

Si tratta di Leorat Bega, centrocampista svizzero di 22 anni approdato al Bentegodi a titolo definitivo dallo Sade de Nyon, a parametro zero. L'interesse della Fiorentina - scrive TMW - risale addirittura all'estate del 2019, quando Bega era un giovanissimo talento di 16 anni . All'epoca le giovanili viola erano guidate da Vincenzo Vergine, che però decise di non condurre in porto l'operazione facendo sì che il calciatore firmasse poi con il Friburgo.