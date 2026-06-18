Paratici: "Koleosho ci piace, Grosso scelto per i suoi valori umani. Vogliamo tenere Kean, Dodô ha ambizioni legittime, ma..."

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, oltre ad aver parlato in conferenza stampa oggi si è soffermato anche a Sky Sport, toccando moltissime tematiche di casa viola.

"È stata una bellissima settimana, ci siamo conosciuti meglio con la proprietà. Ho avuto solo conferme della solidità e della serietà della società. Non è giusto parlare di come verrà costruita la prossima Fiorentina nella prossima stagione, ma del progetto sportivo. Abbiamo parlato sopratttutto di questo".

‘Kean? Vogliamo trattenere tutti i nostri giocatori'

"Tutti noi, a parte le prime 5/6 squadre al mondo, dobbiamo reagire al mercato. Dobbiamo avere l'elasticità di cambiare idea a seconda di quello che succede. Ci sono solo 5/6 club che possono non cedere i calciatori, le altre devono stare ad ascoltare. Vogliamo trattenere tutti i nostri giocatori, poi non possiamo sapere che cosa succederà Kean è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano. Io sono molto affezionato a lui che l'ho visto da bambino fino a quando ha esordito in Champions".

‘Koleosho? I giocatori bravi piacciono a tutti’

"Dodô? Il giocatore ha delle ambizioni legittime. Non entro nello specifico delle richieste, ma comunque, come dicevo, ha delle legittime ambizioni, così come le ha la Fiorentina. Valuteremo il meglio per entrambi. Koleosho? I giocatori bravi piacciono a tutti, Koleosho è un giocatore bravo, così come anche altri dell'Under 21".



"Grosso è una persona che conosco bene. È stato scelto dalla Fiorentina per i valori umani, per i suoi modi. Per quel che riguarda gli aspetti tecnici siamo già entrati nello specifico ma poi vedremo. Dobbiamo completare la rosa per dare tante possibilità diverse all'allenatore".