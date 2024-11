Non riesce proprio a sfondare su quella fascia Fabiano Parisi, che non ha mai messo in mostra quanto lo aveva esaltato ad Empoli o in Under 21. Anzi, a Firenze è diventato la terza scelta dopo Gosens e Biraghi, tanto che Palladino ha provato a usarlo anche da esterno alto giovedì scorso, ma con miseri risultati. A differenza di altri, Parisi è entrato in una fase centrale di carriera ed è al secondo anno di Fiorentina: per questo le riflessioni su un possibile addio a gennaio sono molto più concrete. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio anzi, il giocatore e la società viola si confronteranno presto, con alte probabilità di separazione a inizio 2025, magari inizialmente solo in prestito.