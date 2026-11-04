La Gazzetta dello Sport: Una nuova idea per la Fiorentina nello spazio tra Mastantuono e Njie
Due gli articoli sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il pezzo principale è intitolato: “Fiorentina nuova idea Gonçalves chiede spazio tra Mastantuono e Njie”. Sottotitolo: “Il portoghese finalmente decisivo coni il Sassuolo Per Vanoli è un esempio. Titolare contro la Juve?”.
Ranieri migliora
Sulla squadra leggiamo: “Gigliati al lavoro Ranieri migliora Atta da valutare”.
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