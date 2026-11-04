header logo

La Gazzetta dello Sport: Una nuova idea per la Fiorentina nello spazio tra Mastantuono e Njie

Redazione /
Commenti Condividi
La Gazzetta dello Sport
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Due gli articoli sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 37 

Il pezzo principale è intitolato: “Fiorentina nuova idea Gonçalves chiede spazio tra Mastantuono e Njie”. Sottotitolo: “Il portoghese finalmente decisivo coni il Sassuolo Per Vanoli è un esempio. Titolare contro la Juve?”. 

Ranieri migliora

Sulla squadra leggiamo: “Gigliati al lavoro Ranieri migliora Atta da valutare”. 

Notizie correlate
💬 Commenti