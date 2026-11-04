Gonçalves chiede spazio: Firenze lo vuole titolare contro la Juventus. Chi potrebbe farne le spese
Pedro Gonçalves ha impiegato pochi minuti per mettere in discussione le (poche) certezze della Fiorentina di inizio stagione.
Entrato al posto di Brescianini al 33’ della ripresa contro il Sassuolo, il portoghese ha lasciato un segno evidente sulla partita. Un impatto che consegna a Paolo Vanoli un problema di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere: trovare spazio a un giocatore capace di alzare la qualità della squadra.
Titolare già con la Juventus?
Adesso l’attenzione si sposta sulla Juventus. Tra i tifosi viola cresce la voglia di vedere Gonçalves titolare già domenica, con la possibilità di schierare una Fiorentina più offensiva. L’ipotesi è un 4-2-3-1 nel quale Pedro agisca al centro della linea dei trequartisti, fra Mastantuono e Njie, alle spalle di Pellegrino.
Peso offensivo e equilibri
Una soluzione suggestiva, che permetterebbe di riunire diversi giocatori tecnici e aumentare le possibilità di creare occasioni. Vanoli dovrà però valutare anche gli equilibri: sostenere contemporaneamente quattro uomini offensivi richiede coperture e un contributo adeguato nella fase senza palla.
Fuori un interno
A lasciargli spazio sarebbe uno dei centrocampisti interni, con Ndour e Brescianini coinvolti nella scelta. Fra i due, è soprattutto il secondo a rischiare il posto qualora il tecnico decidesse di cambiare assetto.
Le decisioni arriveranno durante la preparazione della sfida ai bianconeri, ma Gonçalves ha certamente rafforzato la propria candidatura. Le giocate di Reggio Emilia hanno acceso la speranza che il portoghese possa diventare uno dei protagonisti della risalita viola.