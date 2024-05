Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Firenze è morta, ieri c'era un silenzio assordante in città. In finale ci sono giocatori che hanno sbagliato tutto, da Arthur a Bonaventura per non parlare di Biraghi. La mentalità di questa società non è ambiziosa, negli uomini in campo vedevo paura ad Atene".

“Palladini il top tra i giovani allenatori”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina prima era Joe Barone e basta, faceva tutto lui. Meriti e demeriti vanno attribuiti solo a lui. Vedremo cosa succederà con il nuovo organigramma, il mercato lo farà Pradé insieme al nuovo allenatore ma tutto alla fine dipende da Commisso: è il presidente che decide se spendere o meno per un determinato giocatore. In panchina mi piacerebbe Palladino, tra i giovani allenatori è quello più ambito insieme a Thiago Motta”.

“Pradé e Ferrari devono dimettersi”

Sul comunicato della Curva Fiesole: “Hanno ragione, ora bisogna fare una squadra che vada almeno in Europa League. La Fiorentina è sempre stata quella e quella deve tornare. Io onestamente cambierei tutto, Burdisso andrà via e Pradé dovrebbe seguirlo perché si sarebbe dovuto opporre a certe scelte, anche a costo di rischiare il licenziamento. Ferrari se ne deve andare. Queste persone hanno sempre accettato tutto, sempre sorridenti dietro a Barone e Commisso: adesso, se hanno un po' di dignità, devono prendersi le loro responsabilità e lasciare spazio ad altre persone".