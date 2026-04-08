Carnasciali: "Paratici non deve sbagliare il prossimo allenatore della Fiorentina. Grosso sta facendo bene, ma..."

A parlare di Fiorentina a TMW Radio, è stato l'ex calciatore Daniele Carnasciali, che si è soffermato sull'assenza di Kean e sul futuro viola.

‘A Londra Kean doveva esserci’

“Kean doveva partire per Londra? Sì, anche se non sei disponibile, almeno la presenza. Poi magari non gioca e rientra in campionato, perchè non sappiamo l'entità dell'infortunio, però è un momento della stagione importante, questa partita di coppa può svoltarti e lui non c'è”.

‘Paratici non deve sbagliare il prossimo allenatore'

"Grosso tecnico viola della prossima stagione? È un allenatore che sta facendo molto bene quest'anno. Il lavoro di Paratici per l'anno prossimo è di non sbagliare allenatore, deve pensarci molto bene perché deve ricostruire molto. E con un giovane con poca esperienza qualche rischio lo prendi".