FOTO: La Fiorentina parte per Londra: la valigia rétro di Paratici e la serenità di Christensen
La Fiorentina è partita per raggiungere Londra, capitale inglese, dove giocherà la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League domani contro il Crystal Palace.
Si vola in Inghilterra
I giocatori viola, l'allenatore Vanoli e il suo staff, così come il ds Fabio Paratici, si sono recati a Peretola per prendere il volo che li porterà nel Regno Unito. Nella foto sotto un Oliver Christensen apparso molto sereno e sorridente, arrivando quasi a ritmo di musica.
Da notare la bella valigetta del ds Fabio Paratici, molto vecchio stile, che spicca tra i trolley di squadra e staff.
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