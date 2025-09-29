Sul proprio canale You Tube, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la situazione in casa Fiorentina, intervenendo anche sulle parole arrivate la scorsa settimana da Riccardo Trevisani sul tifo viola (LEGGI QUI).

Le parole di Pedullà

“La scorsa settimana sembrava che il problema della Fiorentina fossero i tifosi che non riescono a fare tre passaggi di fila. Una barzelletta assoluta e una mancanza di rispetto e di competenza nei confronti di chi c'entra poco. Se il tifoso viola medio è appassionato più degli altri e critica più degli altri, non è lui che manda la squadra in campo. Se la squadra non fa tre passaggi in fila, se Kean si è imbrocchito improvvisamente, se non vince una partita neanche con le mani, non è un problema dei tifosi. Cerchiamo di avere la schiena dritta”.

Le parole su Pioli

“Pioli ci sta capendo poco, non è colpa dei tifosi, ma sua. La colpa è di chi manda la squadra in campo, di chi ha reso Kean un attaccante banale, di chi non ha dato identità alla squadra e che ha mandato la squadra in confusione. Prima di parlare, cerchiamo di essere seri. Quando la Fiorentina avrà un gioco e inizierà a giocare al livello dell'organico ne riparleremo. Non vinci perché manca il centrocampista di rottura? Ma chi lo dice? E' una spiegazione per creare alibi a una persona che non ne ha bisogno. Pioli è un ritorno importante, lo penso ancora. Ma al momento è una delusione e fa giocare la Fiorentina malissimo. E' una delusione. Lasciate fare i tifosi”.