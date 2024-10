Nonostante il rinvio, il Milan perde un difensore per infortunio. E va sempre peggio all'ex viola Jovic

Per il Milan di Paulo Fonseca, dopo la sconfitta al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, non è un momento semplice. Per quanto riguarda questa giornata, la Lega Serie A ha decretato il rinvio di Bologna-Milan causa maltempo, ma nonostante ciò i rossoneri perdono pezzi in vista dell'importante gara contro il Napoli.

L'ex viola Jovic si è perso al Milan

Il Milan perde Matteo Gabbia per infortunio in allenamento. E non solo: come riporta Tuttomercatoweb.com, l'avventura in rossonero dell'ex Fiorentina Luka Jovic è in continua discesa. Il serbo è ancora tormentato da problemi fisici e costretto ad allenarsi a parte, con soli 75 minuti giocati in questa stagione.