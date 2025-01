E ora l'ex Fiorentina Arthur diventa un problema per la Juventus. Trattativa in stallo tra i bianconeri e il Real Betis

Un ex centrocampista della Fiorentina sta vivendo una situazione di stallo sul mercato. Stiamo parlando di Arthur, ancora di proprietà della Juventus ma con zero possibilità di poter rientrare nel progetto di Thiago Motta. Da settimana il brasiliano sta valutando il da farsi, con l'opzione Real Betis che al momento risulta la più probabile.

Manca l'accordo sulle cifre

Il club spagnolo sarebbe gradito ad Arthur, ma l'operazione sembra aver subito una frenata. Si tratta per un prestito, ma manca l'accordo sulle cifre perché la Juventus non ha intenzione di pagare parte dello stipendio del giocatore come richiesto dal Betis. La situazione, dunque, resta di stallo.