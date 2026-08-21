Pellegrino: "La Fiorentina mi ha voluto fortemente. Sono felice di poter giocare con Kean, mi sento pronto a scendere in campo"

Giornata di presentazione per Mateo Pellegrino, nuovo attaccante della Fiorentina arrivato dal Parma nei giorni scorsi: “Sono pronto per giocare e a disposizione del mister, mi sono allenato con il Parma prima di venire qui per cui mi sento bene. Ho già parlato con Grosso e mi ha chiesto di trovare il prima possibile l'intesa con i compagni, non tanto a livello tattico quanto caratterialmente. Con Kean ho parlato, mi ha accolto molto bene; è un bravissimo ragazzo e sono felice di giocare con lui come con tutti gli altri, qui ci sono calciatori forti che sono sicuro mi faranno crescere”.

“Mi ha convinto il progetto della Fiorentina”

Sulla scelta della Fiorentina: “Ho sentito l'interesse di questo club fin dal primo giorno di mercato, qui c'è un progetto ambizioso e questo è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. Aggiungo lo splendido legame tra la squadra e i tifosi, oltre alla storia di questo club che è molto prestigiosa".