Mentre gli agenti di Kean trattano con il Como, la Fiorentina lancia un segnale sui social - FOTO

Nell'era dei social qualunque post pubblicato da calciatori, società e addetti ai lavori finisce immediatamente sotto la lente d'ingrandimento. Ed è proprio il caso di quanto succede in questi minuti in casa Fiorentina.

Il post della Fiorentina

Nelle ore più calde per il futuro di Moise Kean, con gli agenti del calciatore e la dirigenza del Como a colloquio, la Fiorentina ha pubblicato su X una foto del centravanti azzurro che calcia in porta durante l'allenamento, con sopra scritto KMB e l'emoji di un fuoco d'artificio. Semplice casualità oppure un messaggio mandato al Como e, al contempo, ai tifosi viola?