​​

header logo

I contatti continui con il Como. L'agente di Kean interviene per ridurre le distanze tra i club

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

I contatti tra la Fiorentina e il Como per Moise Kean sono “continui”. 

Il ruolo del procuratore

Lo scrive su X il giornalista Niccolò Ceccarini che spiega anche il ruolo importante che sta avendo in questa vicenda il procuratore del centravanti, Alessandro Lucci

Ridurre le distanze

“L’agente di Kean è al lavoro per ridurre le distanze tra i club. Prossime ore molto importanti” aggiunge Ceccarini. Una vicenda questa che caratterizzerà sicuramente il fine settimana. 

Notizie correlate
💬 Commenti (9)