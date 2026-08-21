I contatti continui con il Como. L'agente di Kean interviene per ridurre le distanze tra i club
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
I contatti tra la Fiorentina e il Como per Moise Kean sono “continui”.
Il ruolo del procuratore
Lo scrive su X il giornalista Niccolò Ceccarini che spiega anche il ruolo importante che sta avendo in questa vicenda il procuratore del centravanti, Alessandro Lucci.
Ridurre le distanze
“L’agente di Kean è al lavoro per ridurre le distanze tra i club. Prossime ore molto importanti” aggiunge Ceccarini. Una vicenda questa che caratterizzerà sicuramente il fine settimana.
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