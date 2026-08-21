Kean, la Fiorentina ha dato una scadenza e la questione economica che preme al club viola

La Fiorentina in queste ore si trova anche a gestire la delicata situazione venutasi a creare con Moise Kean.

C'è chi parla di un rilancio Como già avvenuto, c'è chi invece chi sottolinea che oggi arriverà la nuova offerta da parte dei lariani, ma la questione resta sullo sfondo indipendentemente da questo.

Scadenza

In primo luogo quello che preme alla Fiorentina è che non sia infinita: la parola fine, in un modo o in un altro verrà messa entro il weekend.

Garanzie sulla formula

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio c'è anche altro che preme ai viola, ovvero ricevere garanzie sulla formula. Ossia titolo definitivo o prestito con obbligo, al massimo a condizioni facilissime da raggiungere.

Kean intanto continua ad allenarsi in vista del debutto in campionato a Roma e sta facendo il tutto in maniera molto tranquilla. Ha lasciato carta bianca alla società e ha già fatto capire che gli andrà bene qualsiasi soluzione.