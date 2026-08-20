R. Galli: "Kean? Una cosa mi fa pensare possa rimanere. C'è un solo incedibile in casa viola..."

Il gornalista Riccardo Galli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sul mercato della Fiorentina e sulle principali trattative ancora in corso.

Cessione di Kean

“La partita di Roma sarà decisiva per la trattativa di Kean - ha detto Gali - Ora è difficile trovare uno al pari suo. Il Como fa la Champions League, ma il fatto che non abbia ancora formulato una proposta decisiva mi fa pensare che Kean possa restare a Firenze”.

Le altre trattative

Galli ha poi fatto il punto sulle altre trattative, sia in entrata che in uscita: “Poku non lo si prende con la formula netta, così da essere un po' più ammortizzati. Dodò andrà via, ma porta nelle casse viola una cifra da giocatore nella media. Ndour è l'unico vero incedibile nella rosa”.