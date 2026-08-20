B. Ferrara: "Pellegrino non viene a fare la comparsa. Kean? Se il Como punta solo su di lui..."

Oggi, al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Benedetto Ferrara per commentare il mercato della Fiorentina e le operazioni portate avanti finora. Tra i temi affrontati, anche il futuro di Kean e l'arrivo di Pellegrino.

Pellegrino

“Paratici non ha speso 24 milioni per Pellegrino per prendere una comparsa - ha detto ferrara- l'argentino avrà la possibilità di essere il centravanti titolare, a maggior ragione se dovesse andare via Kean. Se restasse ovviamente sarei contento, è nel pieno della sua carriera e sono sicuro che Mancini punterà su di lui. Se dovesse partire, piena fiducia a Paratici. Almeno stavolta non ci sarà il teatrino del giocatore che se ne vuole andare a tutti i costi”.

Cessione Kean

Ferrara si è poi soffermato sul mercato della Fiorentina in relazione alla concorrenza in Serie A: “Questo è il miglior mercato per spese dietro al Milan. Se il Como ha deciso di puntare solo su di Kean, allora è probabile che parta. Cambiare Kean con Pinamonti no mi convincerebbe; al contrario, se Pellegrino fosse il titolare non mi sarei contento”.