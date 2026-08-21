Valcareggi: "Paratici ha cambiato idea su Kean, con lui Fiorentina tra i primi cinque. Pinamonti non può sostituire nessuno"

Il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, ha commentato le vicende di mercato della Fiorentina, in particolare la trattativa fondamentale relativa al centravanti.

“Ha cambiato idea su di lui”

“Credo che Paratici abbia cambiato idea su Kean da inizio percorso ad ora - ha detto Valcareggi - Moise è molto forte. Con Pellegrino-Kean sei a posto, è una bella coppia di centravanti”.

“Icardi mi fa gola”

E poi: “Sicuramente non è Pinamonti l’uomo che sostituisce nessuno di due. Icardi mi fa gola, è come vedere un bel prodotto in vetrina: fa sempre gol, sa sempre dove deve essere”.

Primi cinque

E inoltre: “Con Kean la Fiorentina è in corsa per arrivare tra i primi cinque”.