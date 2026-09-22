Corriere Fiorentino: C'è un nuovo leader per la difesa della Fiorentina

Un articolo sulla Fiorentina stamani sul Corriere Fiorentino.

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Il titolo del pezzo è: “Un leader per la difesa”. E ancora: “I numeri sono ancora da migliorare e la Fiorentina continua a subire gol, ma la crescita di Dragusin continua E domenica ha annullato Hojlund”.

Numeri lusinghieri

Articolo che inizia così: “I numeri non sono ancora lusinghieri, né autorizzano facili entusiasmi visto il diciassettesimo posto in classifica, ma la cura Vanoli comincia a dare i suoi effetti nelle prestazioni dei singoli. Non solo per una manovra offensiva che si è fatta più imprevedibile ma anche per una difesa che sta cominciando a trovare pian piano un suo equilibrio”.