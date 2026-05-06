Piccinetti: "In questa squadra fatico a trovare calciatori da cui ripartire. La situazione della difesa è critica"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “La partita di Roma ha fatto riflettere tutti. Niente gioco, niente motivazioni, niente atteggiamento. Non è la sconfitta, ma è la prestazione che hai fatto contro una squadra migliore, sì, ma senza nemmeno provarci. Ormai la Fiorentina gioca solo sui risultati di Lecce e Cremonese, e chi di dovere dovrebbe essere preoccupato. Quest'anno abbiamo visto troppe cose negative e pochissime positive, l'analisi deve essere completa e non basata solo sul raggiungimento dell'obiettivo”.

“Da chi ripartirebbe il nuovo allenatore?”

“Tutto dipende - continua Piccinetti - dal progetto che vuole fare la società. Se l'ambizione è alta, l'allenatore va cambiato e bisogna prendere qualcuno di cui la dirigenza si fida e soprattutto che possa essere accontentato sul mercato. Questa è una delle stagioni peggiori della storia della Fiorentina. Parlando invece dei calciatori, quali sono quelli da cui ripartire? Ha senso continuare con questo Kean, che fa quello che vuole? In questa società, anzi in questa azienda, ci sono troppe problematiche e così non sarà mai possibile costruire una squadra competitiva”.

“Difesa imbarazzante”

Infine: “Io credo che qualcosa di buono in questa squadra ci sia, ma quest'anno non è quasi mai emerso niente. La difesa è stato qualcosa di imbarazzante, Ranieri è sempre fuori fase, Pongracic è un nazionale che non sa fare l'uno contro uno, Comuzzo che quando entra sbaglia sempre postura e posizione in marcatura. Oggi faccio veramente fatica a trovare dei calciatori su cui costruire la prossima stagione”.