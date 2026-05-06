Antognoni: "Servono allenatori che abbiano coraggio di far giocare i giovani. Aquilani? Con la Fiorentina Primavera ottimi risultati"

Giancarlo Antognoni, oggi capo-delegazione della Nazionale Under 21 dell'Italia, ha parlato a LaCnews.it di Aquilani e del suo Catanzaro, tornando a quando l'allenatore sedeva sulla panchina della Primavera della Fiorentina, allargando poi il discorso alla gestione dei giovani nel calcio italiano.

Sul Catanzaro

“Seguo il Catanzaro con particolare interesse, visto che sono molto amico di Aquilani che ha allenato la Fiorentina Primavera con ottimi risultati. Scegliendo lui per la panchina, la società del presidente Noto ha fatto un ottimo acquisto, perché ha preso un tecnico che sa lavorare sui giovani. Tra i più interessanti c'è sicuramente Favasuli, che è stato nelle giovanili viola: è un difensore moderno che ha ottime prospettive”.

Sui giovani

“Stiamo crescendo come nazione sotto quel punto di vista, ma servono gli allenatori che abbiano il coraggio di farli giocare, sarebbe fondamentale. Ci sono giocatori interessanti, ma vanno fatti giocare, osando un po' di più. In nazioni come Spagna, Germania, Francia e Olanda sono cresciuti molto sotto questo punto di vista mentre noi siamo un po' regrediti. Speriamo che la vittoria dell'Europeo Under 17 sia di buon auspicio per il futuro”.