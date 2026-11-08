Frattesi spaventa il Napoli, un'autorete regala un punto e salva Allegri. La nuova CLASSIFICA di Serie A
La domenica di Serie A, che nel weekend manda in scena l'11^ giornata, inizia con Napoli-Lazio. Sfida vibrante e incerta fino alla fine, che si chiude con il punteggio di 1-1.
La partita
Il primo tempo è a forti tinte biancocelesti. La formazione di Gattuso concretizza la propria superiorità al 28', quando trova il gol con Frattesi su servizio di Noslin. Il Napoli reagisce già negli ultimi minuti pre intervallo e poi pareggia al 48', con una sfortunata autorete di Pedraza che interviene nel tentativo di anticipare McTominay. Le due squadre vanno poi entrambe vicine al colpo del ko, ma senza riuscirci e alla fine si dividono la posta.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 29, Roma 27, Inter 25, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino 14, Genoa 13, Atalanta 11, Lecce 10, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.