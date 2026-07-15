La Fiorentina monitora la situazione di Favasuli: c'è l'affondo di una big di Serie A?

Il talento -ormai- ex Fiorentina Costantino Favasuli è cresciuto molto da quando veste la maglia del Catanzaro. Sfiorando l'impresa della promozione in Serie A, l'esterno ha ben impressionato attirando l'attenzione delle big.

Favasuli, finalmente l'affondo del Napoli?

C'è un club, in particolare, che ha il ragazzo in pugno. Come riporta Mattia Moretto, il Napoli può chiudere quando vuole per Favasuli: gli azzurri sono in anticipo sulla concorrenza, hanno l'accordo con il classe 2004 e contano di raggiungerlo presto anche con il Catanzaro.

Un accordo semplice, ma…

Il calciatore è contentissimo della destinazione. L'unica cosa da capire, visto il temporeggiamento, è se il Napoli affonderà davvero e concretamente per Favasuli. La Fiorentina, intanto, monitora interessata.