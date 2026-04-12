Lo 'spoiler' social della Lazio prima dell'uscita dei convocati: confermato il ritorno in distinta del capitano biancoceleste

In dubbio fino all'ultimo, è servito un post della pagina ufficiale della Lazio per dissipare ogni questione sulla presenza di Zaccagni per la sfida di lunedì sera contro la Fiorentina.

L'indizio social

I convocati non sono ancora stati diramati, ma dalla pagina ufficiale della Lazio si può vedere Mattia Zaccagni regolarmente a bordo del treno, viaggiando assieme ai compagni. Resta da capire quanto minutaggio abbia nelle gambe, ma ciò che è certo è che non arriverà il forfait da parte sua, come invece precedentemente speculato.