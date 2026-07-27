Burgassi sul Franchi: "L'opposizione pretende di valutare la proposta prima che l'istruttoria sia conclusa. Noi lavoriamo, altri commentano"

Marco Burgassi, presidente della Commissione cultura e sport, ha risposto ai consiglieri Massimo Sabatini, Angela Sirello e Matteo Chelli, sullo scottante tema dello stadio della Fiorentina.

Le parole di Burgassi

“In merito allo stadio Franchi, le opposizioni sembrano ignorare un elemento fondamentale: fino a pochi giorni fa ci veniva contestato che non ci fosse una proposta della Fiorentina; oggi che la proposta è stata depositata, si pretende di valutarla ancora prima che sia conclusa l’istruttoria prevista dalla legge. L’interesse pubblico non sarà deciso sulla base di slogan o valutazioni discrezionali, ma attraverso il procedimento previsto dal Codice dei contratti, con le verifiche tecniche, economiche e giuridiche degli uffici comunali. Saranno esaminati tutti gli aspetti dell’operazione e solo al termine di questo percorso l’Amministrazione assumerà le proprie determinazioni sull’interesse pubblico".

"Prendo atto col sorriso che oggi l’opposizione invoca quella trasparenza che questa Amministrazione ha sempre garantito. Trasparenza, però, significa prima di tutto rispettare le procedure e discutere sulla base degli atti, non delle ipotesi. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre detto: lavorare sugli atti. Altri preferiscono commentare procedure che devono ancora concludersi".