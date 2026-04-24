Con Kean ai box ancora Piccoli titolare, ma anche l'ex Cagliari non è al top della forma
Contro il Sassuolo, con un Kean che molto difficilmente recupererà per il match, Roberto Piccoli sarà costretto alla quinta partita di fila da titolare.
Condizioni non al top
Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, l'attaccante della Fiorentina dovrà sostenere il peso dell'attacco viola contro i neroverdi anche se non è al top della forma.
Alternativa
L'ex Cagliari stringerà i denti per esserci. Un'altra occasione per lui, che dovrà dimostrare in queste partite di poter essere davvero l'alternativa futura a Moise Kean.
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