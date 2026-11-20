Pedro Goncalves ha parlato a Record, quotidiano portoghese, intervenendo anche sulla sua avventura a Firenze (LEGGI QUI LA PRIMA PARTE), dove è arrivato quest'estate dallo Sporting Lisbona.

Le parole di Pedro Gonçalves

«Mi trovo molto bene alla Fiorentina, è un piacere essere qui. Ho grande stima di Vanoli, un allenatore che apprezzo particolarmente. Ho letto le sue dichiarazioni positive sul mio conto, ma anche eventuali commenti negativi da parte sua sarebbero stati comunque graditi. Ora tocca a me impegnarmi al massimo per ripagare la fiducia che lui e la dirigenza viola stanno riponendo in me. Il mio obiettivo è dimostrare in campo di essere all'altezza della loro considerazione".

Sull'arrivo in Italia

“Il mio percorso in Serie A sta andando nella giusta direzione. Al mio arrivo non avevo ancora del ritmo gara e dovevo recuperare una buona condizione fisica. E poi, dopo aver trascorso sei anni nella medesima società, con abitudini e ritmi ormai consolidati, mi sono trovato ad affrontare un cambiamento significativo. Un trasferimento all'estero, la ricerca di una nuova casa e l'inserimento in un Paese diverso rappresentano situazioni che comportano inevitabilmente anche uno stress a livello familiare. Ho dovuto ambientarmi nella città e conoscere meglio il club, dove peraltro dedichiamo più tempo al lavoro in palestra. Con il passare del tempo sto ritrovando il mio modo di giocare e spero di continuare a migliorare. Per quanto riguarda la lingua, la società mi garantisce la possibilità di fare pratica con un insegnante”.

Sulla Serie A

“Si tratta di un campionato molto competitivo, nel quale ci sono tante squadre che lottano per conquistare un posto in Europa o per aggiudicarsi il titolo. Di conseguenza, ogni gara nasconde delle insidie. Le squadre italiane curano molto gli aspetti tattici e i dettagli. Alcune formazioni, come Roma, Frosinone e Monza, utilizzano anche sistemi basati sulla marcatura a uomo, una soluzione che richiede maggiore rapidità di pensiero e capacità di prendere decisioni in tempi brevi”.