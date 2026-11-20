In un'intervista rilasciata a Record, Pedro Gonçalves ha parlato anche delle ultime settimane vissute allo Sporting Lisbona da separato in casa prima di trasferirsi alla Fiorentina.

Il racconto di Pote

“Di solito partecipavo regolarmente agli allenamenti, ma quando arrivava il momento della parte tattica, io e Daniel Bragança ce ne andavamo. Era una cosa normale, perché, non avendo giocato, non eravamo coinvolti nella preparazione tattica della partita. Non ci hanno mai fatto allenare separatamente e nessuno mi ha mai parlato apertamente della mia situazione, spiegandomi se avrei giocato o meno, né tantomeno dicendomi che non rientravo nei piani perché volevano che me ne andassi. Era tutto gestito dietro le quinte”.

"Sempre dato il massimo"

“Non credo, comunque, che fossero obbligati a comunicare a me o a Daniel Bragança che non avremmo giocato. Dalla partita contro l'Estrela Amadora avevo capito che non sarei rientrato tra le opzioni, così ho semplicemente accettato la situazione e continuato a lavorare il più duramente possibile, mantenendo lo stesso atteggiamento professionale che avevo avuto fin dal mio arrivo al club. In fondo, che fossi rimasto o me ne fossi andato, il mio dovere era quello di continuare a lavorare e farmi trovare pronto per giocare”.