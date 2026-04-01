Gravina fa chiarezza sul suo futuro, ma non si dimette: "Capisco la richiesta, ma ho convocato il Consiglio federale: ne discuteremo"

Parole chiarissime quelle di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto in conferenza stampa dopo la debacle italiana contro la Bosnia.

Le parole di Gravina

"Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi e a Rino Gattuso, un grande allenatore al quale ho chiesto di rimanere, come a Buffon, per dare una guida tecnica. Per quanto riguarda la politica, c'è una sede deputata a fare le valutazioni, il Consiglio federale: ho già deciso di convocarlo per la settimana prossima, ci saranno valutazioni da fare all'interno. Capisco la richiesta di dimissioni, ma è quella la sede adatta per fare le valutazioni: da parte mia mi sono sempre preso la responsabilità, come stasera”