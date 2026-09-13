Calamai: "Grazie Mourinho per aver rinunciato a Mastantuono. Le sue magie impreziosiscono il campionato"

Questo weekend è stato monopolizzato dalla tripletta di Mastantuono, che ha regalato alla Fiorentina la prima vittoria stagionale in campionato. A tal proposito si è espresso Luca Calamai nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.

Su Mourinho e Mastantuono

“Certo, il Real è il Real. Una squadra di stelle. Ma guardando le ultime magie di Mastantuono e quello che inventa ogni volta Nico Paz mi viene da ringraziare Mourinho. Ho la sensazione che lo Special One abbia perso il suo tocco magico. La capacità di scoprire e valorizzare talenti. Aprendo loro strade speciali. Mou ha scelto di rinunciare a Nico e Mastantuono. Certo, il Real conserva il diritto di riprenderseli a fine stagione. Ma intanto oggi questi due artisti del pallone argentini impreziosiscono la Serie A e i nostri occhi. Tante grazie Mou”.